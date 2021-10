Bruno Le Maire vient remobiliser les troupes UMP à Mont-Saint-Aignan

Les représentants locaux du parti de l'UMP se réuniront jeudi 21 mars, à l'AS des Coquets à Mont-Saint-Aignan pour une réunion autour du thème : "La rénovation de la vie politique et l'actualité de l'UMP". Bruno Le Maire, député de l'Eure, conseiller régional de Haute-Normandie et ancien ministre de l'Agriculture, sera présent. Y participeront également Antoine Rufenacht, président du comité départemental de l'UMP, Alfred Trassy-Paillogues, secrétaire départemental, Jean-François Bures, secrétaire départemental adjoint de l'agglo de Rouen et enfin Jack Duval, délégué de la première circonscription.

Pratique. Jeudi 21 mars, 19h, AS des Coquets, salle n°4, parking des Coquets, Mont-Saint-Aignan.