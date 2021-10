Rouen. Primaires de la droite : des élus de toute la Normandie au meeting pro-Fillon près de Rouen

Il n'y avait pas foule ce mercredi 23 novembre 2016 à la maison des associations de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour une réunion publique de soutien à François Fillon, favori du 2nd tour de la primaire de la droite et du centre, qui se tiendra ce dimanche 27 novembre 2016. Peut-être l'annonce tardive du meeting - la veille au soir - y était-elle pour beaucoup.

Sarkozystes, fillonnistes et "lemairistes" réunis

Une petite centaine de sympathisants s'est donc réunie pour écouter trois invités de marque, fillonnistes historiques ou de la dernière heure. Philippe Bas, sénateur et président du Conseil départemental de la Manche, Françoise Guégot, députée de Seine-Maritime et Sébastien Lecornu, président du Département de l'Eure ont profité de cette soirée pour mobiliser les troupes avant dimanche. Le premier soutient l'ancien Premier Ministre depuis le début, quand la seconde et le troisième s'étaient d'abord mis en ordre de marche derrière Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire.

Mais le premier tour est passé par là et les trois élus - d'autres sont également dans la salle comme Jean-François Bures, vice-président du Département, Catherine Flavigny, la maire de la ville, ou Jonas Haddad, candidat Les Républicains aux législatives en Seine-Maritime - en profitent pour se rassembler sous la même bannière.

Le projet de @FrancoisFillon repose sur des valeurs dont la famille et la République. pic.twitter.com/8BV1M7GHvz — Philippe Bas (@BasPhilippe) November 23, 2016

