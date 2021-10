Orne : le nouvel entrepôt départemental des Restos du Coeur

L'ancien entrepôt était devenu trop vétuste

L'ancien entrepôt départemental des Restos du Coeur de l'Orne n'était plus aux normes sanitaires, pour le respect des règles d'hygiène et de traçabilité.

L'ancien entrepôt était dans un quartier qui changer d'affectation

La municipalité d'Alençon a pour ambition de modifier l'affectation du quartier situé entre la gare SNCF et la cité administrative. Il sera consacré au secteur tertiaire, et des bureaux y seront construits. Le vieil entrepôt des Restos du Coeur de l'Orne n'y avait plus sa place.

L'ancien entrepôt était devenu trop petit

Les Restos du Coeur sont victimes de leur succès. La faute à la crise, bien sûr, avec désormais 5.505 inscrits au Restos de l'Orne, coit +21,2% en un an.

30.000 repas sont servis chaque semaine dans le département, c'est près de 27,61% de plus que l'hiver dernier.

Du coup, il faut "pousser les murs" : 420 tonnes de nourriture transitent par cet entrepôt lors de chaque campagne des Restos du Coeur dans l'Orne. C'est l'équivalent de 700 palettes de nourriture!

L'ancien entrepôt ne permettait pas le développement d'activités d'insertion

Le nouvel entrepôt va aussi permettre aux Restos du Coeur de l'Orne de développer une activité d'insertion par la logistique, avec bientôt, une vingtaine de stagiaires. Cela n'était pas possible jusqu'à présent.