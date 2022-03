Jeux équestres mondiaux : 12 délégations en visite à Caen

Parc des expo, Zénith, stade d’Ornano et hippodrome étaient au cœur de la promenade-inspection. "Il nous arrive de visiter des sites où rien n’est encore construit à un peu plus d’un an de l’événement, et ici tout va bien", apprécie James Wolfin de la délégation américaine. "Reste à voir comment s’organiser pour transférer les chevaux d’un site à l’autre."

