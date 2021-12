L'hippodrome de Caen à l'épreuve des Jeux

Douze attelages s'affrontent sur la piste caennaise ces jours-ci. Ils seront 36 pour les Jeux équestres mondiaux dans un an. "Nous sommes ici pour voir comment tout est organisé ici et aussi comment réagissent les chevaux aux installations. Et ça me semble pas mal", commente Willems Gerrit, assistant de l'équipe hollandaise d'attelage. Il est rejoint à ce sujet par Juan Antonio Real, un cavalier espagnol : "Nous sommes venus pour découvrir les installations et le système de travail utilisé ici. La coordination me paraît bonne entre les sites et les installations sont de bonnes qualité. Ça se voit que Caen est une ville dans laquelle il fait bon vivre. C'est bien pour les Jeux, car la notoriété de cette compétition grandit d'édition en édition."



Les épreuves préparatoires ont commencé ce vendredi 23 et s'achèvent ce dimanche 25 août, avec les épreuves de maniabilité à la prairie de Caen. Découvrez ci-après la réaction de Fabien Grobon, du comité d'organisation...

Audio > les réaction de Fabien Grobon, Willems Gerrit et Juan Antonio Real.