Le verglas sévit, mais le redoux s'annonce

Que vous circuliez en voiture, en vélo ou à pied, soyez particulièrement vigilant après le froid de cette nuit et le verglas un peu partout sur les chaussées et les trottoirs.



Il y a du mieux pourtant ; les transports scolaires reprennent aujourd'hui dans le Calvados, avec la réouverture des établissements, écoles collèges et lycées…

Le trafic des transports en commun en ville reste encore perturbé ce matin. Les ramassages des Bus Verts devraient fonctionner en grande partie. La circulation devrait revenir à la normale dans la journée sur tout le Calvados.

Hier midi le trafic aérien a été rouvert sans restrictions à l'aéroport de Caen-Carpiquet. La SNCF dont certaines lignes étaient largement perturbées encore hier, espère un retour à la normale aujourd'hui. Elle annonce aujourd'hui un service normal sur l’axe Paris- Caen et l’axe Paris- Granville, et des cars sont mis en place pour remplacer les lignes Caen-Cherbourg et Caen-Rennes.



Et puis les services de l'état dans le département du Calvados, se sont rendus hier après-midi sur différents sites recevant du public : des visites de prévention pour contrôler l'état des bâtiments. Plusieurs contrôles inopinés interviendront dans les jours qui viennent afin de vérifier que le risque a bien été pris en compte, ont indiqué les services de la préfetcure.

La préfecture a indiqué aux entreprises qu'elles peuvent recourir à du chômage partiel en cas de besoin.