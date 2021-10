Rouen : le Jardin des plantes fait une place à l’Amérique du Sud

Depuis décembre, les agents du poumon vert de la rive gauche ont fait déguerpir la végétation anarchique, remodelé et paillé le sol, tracé un cheminement, planté quelques fougères ou encore installé des bancs. En mai, les visiteurs pourront se promener dans ce nouvel espace dépaysant.

Fuchsias en danger

"La Ville a décidé de réaménager cette bande peu entretenue jusqu'alors pour mettre en valeur notre collection de fuchsias inscrite au Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées depuis 2009", explique Julien Goossens, le nouveau responsable du Jardin des plantes.

Si tout c'était passé comme prévu, les 900 différents fuchsias de la municipalité, issus du don d'un certain M. Calvar en 1991, auraient dû garnir le nouveau jardin dès le mois de mai. Or, l'attaque massive de l'acarien aculops fuchsiae, arrivé d'Amérique du Sud en Europe il y a une dizaine d'années, a bien failli anéantir le projet. Si la collection n'avait pas été classée (et donc protégée), il aurait fallu tout bonnement la détruire pour éviter la propagation du parasite. Finalement, après un traitement choc, les fuchsias rouennais retrouveront le plein air en 2014.

"Le public pourra enfin la découvrir, car elle était peu visible jusque là", se réjouit Julien Goossens. "Ce qui était dommage, car il n'y a que deux collections classées en France". Fort heureusement, le jardin d'Amérique du Sud ne se limitera pas aux fuchsias. Les promeneurs pourront découvrir des fougères et autres sarcococcas, bien informés par plusieurs panneaux pédagogiques. "Le jardin devrait atteindre sa maturité en deux ans. Cela va être passionnant de le voir évoluer et s'embellir".