Une partie du réseau rouvre aux poids-lourds

Ce matin, la préfecture a levé l'interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 T sur certaines routes encore fermées aux poids-lourds dans le département du Calvados.

Compte tenu de l'amélioration des conditions météorologiques, la circulation des véhicules de plus de 7,5 T est de nouveau autorisée sur le réseau départemental suivant :

– RD 613 entre Caen et Lisieux,

– RD 675 entre Caen et la limite du département de l'Eure,

– RD 511 entre Falaise et Saint-Pierre sur Dives,

– RD 16 entre Saint Pierre sur Dives et Crévecoeur en Auge,

– RD 513 entre Caen et Cabourg.

La vitesse des véhicules de plus de 7,5 tonnes est limitée à 70 km/heure et les dépassements ne sont pas autorisés.