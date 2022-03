Neige en Normandie, les consignes de la cellule de crise

Il est fortement recommandé aux usagers de limiter leurs déplacements aux situations d’absolue nécessité.

Il convient de respecter les consignes suivantes :

Etre prudent et vigilant en cas de déplacement impératif.

En cas d’obligation de déplacement, se renseigner sur les conditions de circulation, notamment auprès des opérateurs de transports, préparer son déplacement et son itinéraire, signaler son départ et sa destination à des proches.

Se munir d’équipements spéciaux et de matériels en cas d’immobilisation prolongée (eau, couverture, vêtements chauds, boisson chaude si possible) et s’assurer que le véhicule est doté des équipements adaptés aux conditions de circulation (neige, verglas).

Respecter les restrictions de circulation et déviations mises en place.

Eviter les réseaux routiers secondaires qui ne sont pas déneigés en priorité.

Faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

En cas d’immobilisation prolongée sur la route, vérifier que le pot d’échappement du véhicule est dégagé lorsque le moteur tourne.

Se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant son domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des eaux.

Ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol.

Rester à l’écoute des médias qui diffusent régulièrement des bulletins d’informations sur les conditions de trafic et les comportements à adopter.

En cas de panne du réseau électrique et d’utilisation d’un groupe électrogène, le placer impérativement à l’extérieur du bâtiment.

Ne pas utiliser pour se chauffer :

des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero...

les chauffages d'appoint à combustion en continu.

Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

Attention aux bâtiments à toits plats : ils peuvent s’effondrer en cas de surcharge de neige.

Face à cette situation difficile, soyez solidaires et protégez les personnes les plus fragiles.

Tous les moyens nécessaires de l’Etat sont mobilisés pour faire face aux conséquences de ces intempéries.

La cellule interministérielle de crise à Beauvau restera activée autant que la situation l’exige.

Pour plus d’informations :

Centre Régional d'Information et de Coordination Routière (CRICR) :

0 800 100 200

[#Intempéries] #neige L'Intérieur est pleinement mobilisé : 12400 pompiers, policiers et gendarmes sont actuellement sur le terrain — Ministère intérieur (@Place_Beauvau) 12 mars 2013