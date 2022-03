Neige, l'armée en renfort dans la Manche

Quatre véhicules tout terrain, un véhicule léger de transport en commun et une trentaine de militaires se sont relayés pour procéder, en renfort des moyens du SDIS 50, à l'évacuation des personnes bloquées sur la N13. Ces dernières ont été évacuées au gymnase Picquenot de La Glacerie. Le ministère de la Défense a complété le dispositif de la Sécurité Civile en fournissant 150 lits pliants, plus de 300 couvertures ainsi que 375 litres d'eau. Il a également acheminé 600 repas destinés aux personnes hébergées à La Glacerie.

Par ailleurs, la compagnie des marins-pompiers est également mobilisée et apporte son concours aux sapeurs-pompiers du SDIS 50.



Le navire à passagers Oscar Wilde, en provenance d'Irlande avec plus de 500 passagers à bord dont 231 lycéens et qui n'avait pu accoster à Cherbourg hier soir en raison des fortes rafales de vent, a finalement accosté vers 14h00. Le ministère de la Défense a mis en place à la gare maritime 270 lits pliants et couvertures et 500 litres d'eau.

Enfin, les lycéens et leurs accompagnateurs (254 personnes) sont hébergés à l'école des Fourriers de Querqueville en attendant de meilleures conditions météorologiques.