La Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Delphine Batho vient de nous confirmer l'intervention de l'armée française, dans le cadre de la vigilance rouge à la neige et au verglas dans les départements de la Manche et du Calvados.

Les militaires vont aider à l'acheminement de moyens techniques pour que les services d'ERDF puissent rétablir l'électricité.