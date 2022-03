Calvados et Manche en vigilance rouge !

Le Calvados et la Manche ont tous deux été placés en vigilance rouge peu avant 11h ce matin, tandis que la vigilance orange était étendue à 30 départements. Cette couleur implique "une vigilance absolue", et prévoit "des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.", indique Meteo France.