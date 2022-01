Alerte Météo dans le Calvados et la Manche

Alerte météo de vigilance jaune dans le Calvados et la Manche. Les préfectures des deux départements bas normands appellent à la vigilance alors que de fréquentes averses de pluies (Nord Cotentin, Bessin) et de neige (Centre et Sud-Manche, Plaine caennaise, Bocage virois et Pays de Falaise) sont attendues dans la nuit du jeudi 25 novembre au vendredi 26 novembre.

Soyez prudents si vous prenez le volant puisque le verglas devrait s'inviter sur les routes.

De nouvelles averses de neige sont aussi attendues dans la matinée du vendredi 26 novembre notamment sur la Presqu'île Cotentin, le Bessin, la Plaine de Caen et le Pays de Falaise.

Bonus PDF / Communiqué de la Préfecture du Calvados.

Bonus PDF / Communiqué de la Préfecture de la Manche.