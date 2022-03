Une soirée pour Haïti à l'Omnia de Rouen

Un film documentaire et un débat sont également au programme. Cette soirée est proposée par deux associations locales, La Lorgnette et Parlé dans le cadre d’un projet commun : “Croisons les Arts entre Haïti et la France”.

Depuis le séisme de 2010, de nombreuses actions humanitaires sont organisées pour apporter de l'aide à l’île ravagée. La Lorgnette et Parlé, elles, œuvrent ensemble pour développer des échanges culturels entre jeunes Haïtiens et Français.

Gilbert Rault, metteur en scène et directeur de la Lorgnette ainsi que Joëlle Legland, professeur des écoles qui a créé Parlé en 2010, se sont rejoints dans la foulée pour défendre le concept d’art-éducation pour tous. Leur projet leur a permis de se rendre à Haïti à deux reprises, pour animer des ateliers de théâtre et d’arts auprès de 193 enfants. Mais aussi pour travailler sur une production commune franco-haïtienne. C’est pour financer la venue d’une groupe d’une dizaine de jeunes Haïtiens qu’une soirée se tient mardi à l’Omnia.