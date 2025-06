[Photos]. Chatipi : un chalet pour les chats errants installé sur les Hauts-de-Rouen ce mercredi

Un abri pour les chats errants sur les Hauts-de-Rouen. Ce mercredi 4 juin, un chalet du dispositif Chatipi a été inauguré au square Jules-Verne, rue Albert Dupuis. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du plan "Bien-être animal" de la Ville de Rouen, porté par l'association de protection animale One Voice et géré par l'association rouennaise 3 p'tits Chats 76.

Grâce au chalet Chatipi, les chats errants des Hauts-de-Rouen vont pouvoir avoir un toit ou dormir au chaud. - Tendance Ouest

"Créer un lieu de vie pour les chats errants"

"Le projet Chatipi est un programme global qui vise à créer un lieu de vie pour les chats errants au sein d'une commune ou d'une structure d'accueil", explique Mathilde Perrot, responsable du projet Chatipi pour l'association One Voice. "Le but c'est d'aider ces chats en leur fournissant un abri, en les stérilisant et en les identifiant", complète-t-elle. Ils sont ensuite testés pour les principales maladies félines. Et dans le chalet, les félins ont à leur disposition de la nourriture, une litière, des paniers, des arbres à chats etc.

L'association 3 P'tits chats 76 sollicitée

Comme chaque projet Chatipi créé en France, une association locale a été sollicitée. "Je suis responsable du chalet donc je passerai régulièrement pour nourrir les animaux", assure Virginie Billaux, présidente de l'association 3 p'tits chats 76 à Rouen. "Je m'occuperai aussi des trappages, de la stérilisation et de l'identification des chats", ajoute-t-elle. Les plus sociables qui seront attrapés seront mis à l'adoption.

Cela fait presque deux ans que l'association travaille sur ce projet. "One Voice va prendre en charge la stérilisation et l'identification de 15 chats sauvages, ce qui nous aidera financièrement." En effet, les prix d'une stérilisation varient entre 150 et 250€ selon les vétérinaires et le sexe, car une castration (pour les mâles) est moins coûteuse qu'une ovariectomie (pour les femelles).

Le chalet Chatipi dispose de couvertures, d'une litière, d'arbres à chats et de paniers destinés aux chats errants des Hauts-de-Rouen. - Tendance Ouest

Un dispositif déjà présent en France

Le dispositif Chatipi permet de répondre aux multiples problèmes que pose l'errance féline : risque sanitaire, nuisances, danger pour la biodiversité, etc. Au total, 65 chatipis sont déjà présents en France. En plus de sensibiliser la population, Chatipi favorise aussi les animations pédagogiques. Par exemple cet été, "une fresque sera réalisée en direct sur le chalet", indique la Ville de Rouen. Celle-ci s'accompagnera d'un atelier pour enfants au cours duquel ils pourront colorier et donner un nom aux chats qui y figurent.