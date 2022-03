Un blessé grave dans un accident à Equeurdreville (50)

Un accident de la circulation a fait trois blessés dans la nuit du 6 mars, vers 23 heures. Un automobiliste a perdu le contrôle d'une voiture, qui lui avait été prêtée, dans un virage de la rue du Tôt Neuf, sur la commune d'Equeurdreville-Hainneville. Le véhicule a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse.

Un passager blessé au bras

Le conducteur, âgé de 22 ans, a été transporté vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg pour une plaie à l'arrière de la tête et des contusions au visage. L'un de ses passagers a également été évacué vers le CHPC pour des douleurs au ventre, au thorax et une fracture de la clavicule. Le second passager, transporté en premier lieu à l'hôpital de Cherbourg, a finalement été évacué vers le CHU de Caen pour une sérieuse blessure à un bras.

Analyses toxicologiques en cours

Des analyses sont en cours pour déterminer si le conducteur conduisait sous l'emprise de l'alcool. Le conducteur de la deuxième voiture est indemne.