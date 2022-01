Bricquebec : deux blessées dans une collision frontale

Une collision frontale s'est produite à 10h30 ce mercredi 18 septembre, sur la D900, à hauteur de la commune de Bricquebec, au lieu dit le Haut de Cattigny.

A bord des deux voitures, deux conductrices, grièvement blessées. L'une d'elles, âgée de 23 ans, a dû être héliportée vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité Civile. La seconde, 45 ans, a dû être désincarcérée.

Une vingtaine de pompiers de Bricquebec, Portbail, Valognes, Saint-Sauveur-le-Vicomte ainsi que deux véhicules du Smur étaient toujours sur place à 12h. La circulation a été coupée dans les 2 sens sur la D900.

Les causes de l'accident sont encore inconnues mais le Capitaine Le Ballois, chef du centre de secours de Bricquebec et le Commandant Marie, venu de Cherbourg, précisent: " Attention à la période de la sortie de l'été, qui a été particulièrement sec, à ce que l'on appelle le " Verglas d'été": les routes deviennent glissantes et grasses à cause de la pluie, , donc dangereuses "