Hockey : Caen poursuit sa série

'Nous avons fait une très bonne première période (gagnée 2-0) mais nous n'avons pas su tuer le match à ce moment-là par manque d'efficacité�, estime Jonathan Avenel, assistant capitaine. Les vingt minutes suivantes ont été plus compliquées. 'Nous avons fait n'importe quoi�, déplore l'attaquant caennais. Les Drakkars ont toutefois réussi à préserver un but d'avance, qu'ils se sont attachés à défendre dans le troisième quart-temps.



Mulhouse : la revanche

Samedi 20 février, Caen, largement leader de D1, recevra Mulhouse, troisième. David Dostal, entraîneur du HCC, redoute cette équipe “qui ne joue pas “beau” mais qui est vaillante et qui encaisse peu de buts”. Les Drakkars chercheront à prendre leur revanche sur ces Scorpions qui les avaient battus 3-2 le 14 novembre, date de leur dernière défaite de la saison. “On doit leur montrer que ce n'est pas pour rien que nous n'avons plus perdu depuis un an et demi à domicile en championnat”, annonce Jonathan Avenel.

