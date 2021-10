Hockey : dix dernières minutes fatales

'Mais le score est sévère et ne reflète pas du tout le match, précise Jonathan Janil. Il aurait pu basculer aussi de notre côté.” Caen avait en effet deux buts d'avance au milieu du deuxième tiers (1-3, 30').



Déçus mais pas abattus

“Si on avait réussi à conserver cet avantage un peu plus longtemps, je suis persuadé qu'on aurait pu gagner car on gérait bien le match à ce moment-là”, indique David Dostal, l'entraîneur caennais. Caen s'est accroché (4-4, 51') jusqu'à ce que débute le festival offensif des Bretons, auteurs de quatre buts en moins de dix minutes. Déçus mais loin d'être abattus, les Caennais préfèrent positiver après cette troisième défaite de la saison. “Les joueurs ont été à la hauteur pendant 50 minutes et ce match nous a apporté beaucoup avant les play-off”, souligne David Dostal. Le HCC prépare désormais son dernier match de la saison régulière qui le verra défier Avignon sur sa patinoire le samedi 27 mars.



