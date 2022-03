Hérouville poursuit la construction de son centre-ville

Prochaine pierre apportée à l'édifice : la construction, face au cinéma du Café des images, de deux ensembles de logements, de nouveau agrémentés de 2.000 m2 dédiés aux activités commerciales. Le tout est prévu pour sortir de terre avant la fin de l'année.

66 logements en plein centre-ville

Le bâtiment le plus proche, à l'angle du passage du tramway et du parking, portera le nom de "Square des images". Commercialisé par le promoteur BG Promotion, il comportera 36 logements, dont trois-quarts seront répartis dans un immeuble de sept niveaux. D'une superficie de 35m2 à 55m2, ces appartements seront notamment équipés d'une cuisine aménagée, et pourvus d'équipements haut de gamme. "Ils seront entièrement personnalisables, assure le promoteur. L'acheteur peut décider de son parquet, de la taille et des teintes de son carrelage, des couleurs de ses frises..." Six autres logements seront intégrés à un petit collectif attenant, dont le rez-de-chaussée sera occupé par un opticien.

Juste à côté, c'est le même architecte, Sébastien Gardette, qui est à l'origine de la "Résidence du 7e art", un immeuble de cinq étages au rez-de-chaussée consacré à des commerces, et le premier étage à des bureaux de professions libérales. Au-dessus, une trentaine de logements sont commercialisés par le promoteur Edifidès. Leurs caractéristiques leur permettent de faire bénéficier les acheteurs d'avantages financiers de dernière génération. L'agglomération de Caen la mer propose même une subvention, dans certains cas.