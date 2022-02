Salon du chiot et de l'animal de compagnie à Caen

Durant ces 2 jours, le salon du chiot vous propose d'adopter votre animal de compagnie. Des centaines d'animaux seront présents, de plusieurs races. Quelques chatons recherchent aussi un "foyer".

Vous pouvez aussi venir pour une belle balade en famille grâce à la ferme pédagogique installée pour l'occasion au parc expo avec des animaeux de la ferme mais aussi des alpagas ou des rennes! Des structures gonflables sont aussi accessibles aux enfants.

RDV au parc des expositions de Caen aujourd'hui et demain de 10h à 18h30. 6€ les 12 ans et plus, 3€pour les 11 ans et moins.

Ecoutez l'organisateur Bernard Moreau nous présenter ce salon: