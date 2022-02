Rouen : l'art de la réception avec Lecointe Traiteur

La société a été créée en 1992 par Alain Lecointe, mais cela fait 35 ans qu'il exerce la profession dans diverses salles de la région. Avec sa femme, son fils et sa belle-fille, il est aujourd'hui à la tête d'une belle entreprise installée à la Vaupalière, qui a ouvert une succursale à Paris, voilà trois ans.

Producteurs locaux

Mariages, réceptions d'affaires et inaugurations rythment la vie des 44 salariés. Pour élaborer tous ces plats : un chef et sa brigade qui évoluent dans un laboratoire de 1 200 m2, répondant aux dernières normes d'hygiène européennes.

Les menus changent régulièrement, en fonction des saisons mais aussi des demandes des clients. Toutefois, une constante demeure : on travaille avec des produits frais achetés chez des producteurs locaux. Une démarche en accord avec la volonté d'être une éco-entreprise : "Nous pratiquons le tri sélectif et limitons au maximum le matériel jetable en misant sur de la vraie vaisselle. Cela représente de l'argent mais est plus écologique", détaille Steven Lecointe, le fils du fondateur.