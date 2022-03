Régionales: Le rachinel contre la SNCF et la ligne THT

Politique avec les régionales. Fernand Le Rachinel, tête de liste du Parti de la France, est passé à Cherbourg ce matin du mardi 9 février. Il s'est aussi rendu à Falaise dans l'après-midi. Parmi ses sujets de campagne: le train. Pour Fernand Le Rachinel, les socialistes ont déjà fait beaucoup pour le rail bas-normand mais il faut aller plus loin. Il propose donc de créer un service public régional du train, sans la SNCF, qu'il juge inefficace. Ecoutez le BONUS AUDIO

Fernand Lerachinel s'est aussi prononcé sur la ligne THT. Comme l'ont demandé l'association Stop THT et le collectif des élus concernés par le tracé de la ligne, Fernand Lerachinel se prononce sur ce projet. Et il est contre et va plus loin. Il réclame l'enfouissement de la ligne THT et même celui des lignes moyenne tension. Ecoutez le BONUS AUDIO