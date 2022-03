François Chérèque en visite à Caen

François Chérèque, le secrétaire général de la CFDT, était de visite à Caen ce jeudi 28 janvier. Il a déjà rencontré cet après-midi les agents de la préfecture et des salariés de St Ericsson. Il participera aussi demain à une réunion avec les dirigeants bas-normands de son syndicat au Centre des congrès de Caen. Et ce soir, il était sur notre antenne. Le leader syndical est revenu sur l'état de la région qui n'est pas épargnée par le chômage et où plusieurs entreprises connaissent de grosses difficultés. Une situation qui suscite aussi des tensions. Certains salariés reprochent aux syndicat de ne pas les soutenir. C'est le cas notamment des salariés de Chéreau à Avranches qui remettent en cause la CFDT. Ecoutez François Chérèque qui fait le point sur ces problèmatiques.

