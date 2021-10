Grosse mobilisation sociale ce jeudi 27 mai dans la région. L’appel des syndicats, notamment contre la réforme des retraites, a été entendu. Plusieurs manifestations ont fait le plein en Basse Normandie. On a compté entre 6 500 et 10 000 manifestants à Caen, 4 500 à Cherbourg, 1500 à Saint-Lô, 500 à Granville et à Lisieux. Des chiffres supérieurs à la dernière journée de mobilisation sociale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire