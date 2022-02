Un automobiliste ornais en prison pour avoir cumulé les infractions

Samedi 16 février, les gendarmes de La Ferté-Macé constatent qu'un individu connu pour ne pas être titulaire du permis de conduire, circule au volant d'une automobile.

A la vue des gendarmes, celui-ci prend immédiatement la fuite à vive allure. Les militaires l'invitent alors à s'arrêter en utilisant notamment sirène et gyrophare, mais rien n'y fait. L'automobiliste est en excès de vitesse, circule par 2 fois en sens interdit, franchit une ligne continue, ne s’arrête pas à un "stop" et met les autrs en danger.

Les gendarmes, en liaison avec une deuxième patrouille, finissent par l'intercepter, dans La Ferté-Macé, et relèvent plusieurs infractions : conduite d'un véhicule sans permis, circulation sans assurance, sans contrôle technique, avec un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d'immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire.

L'individu, âgé de 44 ans, a été présenté au parquet d'Argentan et jugé suivant la procédure de comparution immédiate. Il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, à une amende et à la confiscation de son véhicule.

Un mandat de dépôt a été délivré et le condamné a été conduit à la maison d'arrêt de Coulaines.