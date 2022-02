Petit-Couronne : la fête de famille dégénère

Imaginez la scène : vendredi 15 février, dans la soirée, une petite fête de famille se déroule dans un appartement de Petit-Couronne, près de Rouen. Les deux frères, notamment, boivent verre sur verre. Jusque-là, rien de bien surprenant. Mais voilà, à un moment, tous deux sortent au pied de l'immeuble en compagnie de leur père... déguisé en femme. Ils crient, rigolent et finissent pas provoquer la colère légitime du voisinage.

Des voisins du rez-de-chaussée leur demandent alors de baisser d'un ton. Les deux frères, âgés de 19 et 21 ans, digèrent très mal la remarque et tentent de pénétrer dans le logement des plaignants. En vain. La scène se répète à l'étage, où d'autres voisins s'exaspèrent. Les frères vont alors littéralement péter les plombs en sortant un couteau et une poële avant de partir à la poursuite des voisins fumasses.

La voisine recevra un coup de couteau. Son mari, décidé à ne pas se laisser faire, a quant à lui sorti le pistolet à billes de son fils, pour tenter de calmer les deux frères ivres. C'est là que les policiers de la brigade anti-criminalité sont arrivés, découvrant éberlués la scène. L'un d'eux aurait même été mis en joue un instant par le voisin à l'arme factice. Finalement, ce dernier, mais surtout les deux frères, ont été ramenés à l'hôtel de police de Rouen. Le plus âgé des deux a été placé sous contrôle judicaire. La gueule de bois a dû être sévère.