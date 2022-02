Asaf Avidan, la nouvelle sensation pop/folk, en tournée en France

Outre Paris, la tournée passera également par Caen le 30 mars, aux 24h du Mans le 20 juin et à Rennes le 2 avril et le 7 octobre.Les billets pour ces concerts sont disponibles dans les points de vente habituels.

Nouvelle sensation pop/folk, Asaf Avidan connaît depuis 2012 un succès important avec le remix de sa chanson "One Day / Reckoning Song" par le DJ Wankelmut. Son dernier album "Different Pulses", sorti fin janvier, a été accueilli unanimement par les critiques. Comparé à Janis Joplin et Jeff Buckley, le chanteur à la voix androgyne suscite un réel engouement auprès du public.

Asaf Avidan a sorti deux album avec les Mojos avant de se lancer en solo : "The Recknoning" (2008) et "Poor Boy/Lucky Man" (2009). Il sera à l'affiche de plusieurs festivals cet été, comme le Cognac Blues Passion le 2 juillet et le Main Square Festival à Arras le 6.

Billets disponibles sur www.gdp.fr