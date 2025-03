Rouen. "La musique, c'est mon journal intime" : Just Alone fête la sortie de son premier album au Kalif

Que pouvez-vous nous dire sur ce

nouvel album, "Finally Driving Alone" ?

"Cela fait très longtemps que je voulais sortir cet album parce que jusqu'alors je n'avais que l'EP, c'était ma seule vitrine et donc il fallait du renouveau. Donc j'ai pioché dans les chansons des plus anciennes aux plus récentes. Il y a par exemple deux morceaux qui sont sur mon EP que j'ai réarrangés avec du violon, du violoncelle et de la chorale. J'ai beaucoup composé pendant la période du Covid donc il fallait que ça sorte. La musique c'est un peu mon journal intime, ce sont des textes qui sont assez personnels. D'ailleurs c'est pour cela que j'écris en anglais, je suis assez pudique. La mélancolie a toujours été là dans ma musique. Sur cet album j'ai essayé d'apporter aussi des chansons plus pêchues."

Comment avez-vous découvert la

musique et la folk en particulier ?

"J'ai commencé la guitare à trois ans à peine. Le chant est venu à mes six ans au conservatoire mais ce n'était pas pour moi. C'était un peu trop compétitif donc j'ai continué toute seule. La folk, je l'ai découverte toute petite grâce à mes parents qui ont toujours écouté des choses merveilleuses. Du côté de ma mère c'était Alela Diane et mon père plutôt Bob Dylan. Le côté country et blue grass, ça a toujours été là."

Vous étiez seule sur scène jusqu'ici, pour cette release party (fête de sortie) vous serez accompagnée, pourquoi ce choix ?

"C'est la première fois que je fais un concert en version augmentée en quelque sorte. Il y aura tous les musiciens qui ont participé à l'album. Mon EP sorti en 2018 ne m'avait pas plu, il était un peu bâclé. C'était important pour moi d'avoir d'autres musiciens sur le projet et de faire quelque chose de plus complet sur scène. A terme c'est quelque chose qui me plairait d'essayer d'évoluer dans une formule avec plus de musiciens et d'être moins seule sur scène. Mais je serai toujours seule à composer et à écrire."

Vous allez devoir changer

de nom de scène ?

"Je ne pense pas. Les gens me disent : pourquoi pas Just Together ou Just not Alone ? C'est la blague qui revient très souvent. Après rien n'est sûr !"

