Le Mans-Caen : Malherbe prêt pour la passe de trois

Caen a pris dix points depuis le début de la phase retour. Seuls Nîmes et Monaco ont fait mieux. Le pécule obtenu est d'autant plus précieux que la période actuelle fait plus que dessiner les premières tendances.

Les trois points acquis contre Sedan (2-0), vendredi 8 février, à l'issue d'un match convaincant, ont permis aux Malherbistes de retrouver le podium. "Sur ce match, on a également retrouvé une animation offensive plus intéressante avec notamment, Mathieu Duhamel et Livio Nabab qui ont toujours été dans le sens du jeu", loue Patrice Garande. Sans oublier le Coréen Kim, qui pour sa première titularisation à d'Ornano n'a pas manqué d'honorer la confiance de son entraîneur.

Battre les mal classés

Avec Guingamp en embuscade, Angers, Nîmes et Dijon toujours dans la course, Caen n'a pas vraiment le droit à l'erreur face à des équipes mal classées. Comme la saison dernière, Le Mans fait partie de celles-ci.

Les Sarthois, qui accueilleront Caen vendredi 15 février, ne pointent qu'au quinzième rang de Ligue 2. Perturbé par d'importants problèmes financiers, le club est dans le doute. La contagion a touché les joueurs depuis quelques semaines. Aux Caennais d'en profiter.