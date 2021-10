Football. Incroyable scénario pour Caen 

Le match.

Laissé sur un succès plein de joie contre Orléans, le stade d'Ornano retient son souffle dans un début de match poussif à souhaits. Les Manceaux s'installent dans leur stratégie et sont récompensés à la sortie du quart d'heure initial quand Gope vient ouvrir le score (18e). Mais l'avantage ne tient guère quand Caen réagit enfin. Deminguet endosse alors le costume de sauveur en venant tromper Patron par deux fois en dix minutes, redonnant l'avantage aux siens et de la joie à tout d'Ornano avant la pause.

Seconde période folle

Et l'affaire continue de tourner en faveur des Calvadosiens d'entrée de seconde période. C'est d'abord Gioachinni qui manque une grosse occasion devant Patron (46e) avant que Deminguet ne vienne signer le triplé sur un service-cadeau de Zady Sery (55e). L'heure de jeu passée, Richard Déziré tente un coup de poker en effectuant ses trois changements d'un coup (65e). Et bien lui en prend puisque Maziz fraîchement entré, obtient un penalty que Créhin transforme (73e). Les jambes caennaises tremblent et cèdent dans la foulée quand Kanté vient égaliser à la surprise générale (80e). L'ultime poussée des Malherbistes permet à Patron et sa défense de s'illustrer et ne donnent finalement rien. C'est bien Le Mans qui peut exulter de son point pris et en particulier son entraîneur Richard Déziré, auteur lui, d'un match parfait.

Les buts.

18e : Débordement de Diarra qui centre pour Gope dont la reprise du plat du pied bat Riou pour l'ouverture du score.

Caen : 0- Le Mans : 1

27e : Déboulé de Zady Sery qui met Deminguet sur orbite dans le dos de la défense Mancelle, ce dernier vient tromper Patron d'un tir croisé.

Caen : 1- Le Mans : 1

37e : Du côté gauche, Gonçalves expédie un centre fuyant repris comme à la parade par Deminguet qui bat parfaitement Patron.

Caen : 2- Le Mans : 1

55e : Sur un corner manceau, le ballon est emmené dans un contre éclair par Zady-Sery qui offre le triplé à Deminguet.

Caen : 3- Le Mans : 1

73e : Parti en profondeur, Maziz est accroché dans la surface par Vandermersch et obtient le penalty que Créhin transforme.

Caen : 3- Le Mans : 2

80e : Nouveau centre de Maziz qui trouve Kanté pour une reprise parfaite synonyme d'égalisation.

Caen : 3- Le Mans : 3

La fiche.

Mi-temps : 2-1 , Arbitre : M.Dechepy ; avertissements : Caen : Oniangue (13e), Weber (58e), Yago (82e)

CAEN : Riou, Weber, Rivierez, Yago, Vandermersch, Oniangue, Deminguet, Gonçalves (cap) (Armougom 44e), Pi, Zady-Sery, Gioacchini, entr : Pascal Dupraz

LE MANS : Patron, Duponchelle, Lemonnier (cap), Musavu-King, Fofana, Confais, Hafidi (Maziz 65e), Boe Kane, Gope (Kanté 65e), Moussiti-Oko (Créhin 65e), Diarra, entr : Richard Déziré

Buts : Caen : Deminguet (27e, 37e, 55e) Le Mans : Gope (18e), Créhin (72e sp), Kanté (80e)