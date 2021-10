Football (Ligue 2). Caen piteusement battu à Rodez 

Le match.

Pascal Dupraz avait dit avant ce match qu'il était " le plus important depuis (son) arrivée ", ses joueurs n'ont visiblement pas entendu le message. Transparents, les Normands concèdent trois situations nettes de but dans le premier quart d'heure, par Chougrani (2e), puis Tertereau d'un tir (14e) et Rivierez tout proche de marquer contre son camp (15e). Mais ces alertes ne réveillent pas le collectif caennais. Jeannot signe une timide percée à la demi-heure de jeu (29e), sans effrayer Desmas. Le gardien sudiste est plus mis à contribution juste après par Pi sur coup franc, mais s'en sort (36e). Un éclair puis retour à la nuit dans le camp normand avec un double coup de chance dans la même minute pour terminer la période : un penalty oublié par M.Bouille pour une faute de Rivierez sur Bouille et un carton jaune généreux pour un tacle plus que rugueux d'Oniangue. A la mi-temps, le chantier est immense devant Dupraz pour ramener son groupe à la vie.

Caen passe totalement au travers

Et l'affaire ne s'arrange pas dès les premiers instants de second acte puisque Bardy ouvre la marque en concluant un cafouillage (47e). Conscients d'avoir les Caennais à leur merci, les Aveyronnais tentent de faire le break. En vain. Caen sort enfin du bois après l'heure de jeu quand sur une reprise du plat du pied, Armougom oblige enfin Desmas à la parade (64e). Rodez baisse de pied et se recroqueville. Erreur puisque M'Bengue égalise sur coup franc à un quart d'heure du terme (74e). Mais alors que Caen semble pouvoir renverser la vapeur, Bardy redonne l'avantage aux Ruténois sur un corner de Ruffaut dans la minute suivante (76e). Revenus presque par miracle au marquoir, les Normands doivent à nouveau courir après le score et espérer un nouveau coup du sort en le faveur. Mais cette fois, la chance et le résultat ne masquent pas la prestation fantomatique des Normands qui s'inclinent pour la première fois sous l'ère Dupraz. Peut être au plus mauvais moment...

Les buts.

47e : Coup franc dans la surface caennaise que la défense cafouille comme Riou. Le ballon revient sur Bardy qui marque d'une reprise en lucarne.

Rodez : 1- Caen : 0

74e : Coup franc à 25 mètres côté gauche. M'Bengue enveloppe un ballon côté fermé que Desmas jauge mal et laisse filer dans son but.

Rodez : 1- Caen : 1

75e : Corner de Ruffaut et repris victorieusement par Bardy qui prend le dessus sur Gonçalves et bat Riou.

Rodez : 2- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre M.Bouille, Avertissements : Rodez : Roche (63e), Caen : Vandermersch (22e), Oniangue (45e), Gonçalves (62e), Jeannot (85e)

RODEZ : Desmas, Bardy (cap), Roche, Poujol, Chougrani, Coelho, Ruffaut (Maury 84e), Douline, Tertereau, Bonnet (Caddy 90+4), Sané, entr : Laurent Peyrelade

CAEN : Riou, Vandermersch, Diaw, Rivierez, M'Bengue, Oniangue, Gonçalves (cap), Deminguet (Armougom 46e), Pi (N'Sona 62e), Jeannot, Zady-Sery (Gioacchini 55e), entr : Pascal Dupraz

BUTS : Rodez : Bardy (47e, 75e), Caen : M'Bengue (74e)