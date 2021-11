Caen. Votre émission Club Malherbe du mardi 18 février est disponible

Soyez les bienvenus dans votre émission Club Malherbe ! Cette semaine, retour sur une nouvelle défaite contre Troyes, qu'attendre du déplacement à Lens et surtout : rupture avec les supporters, vrai ou faux ? Interviews, débats, analyses, le Club Malherbe, c'est ici avec Mathieu Billeaud (Foot Normand), Christophe Lecuyer (RMC) et Julien Mahieu (So Foot) autour de Sylvain Letouzé.

Le Club Malherbe du mardi 18 février est à vivre ici.