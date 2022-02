Le périphérique de Caen en surcharge

Chaque jour, plus de 80.000 véhicules passent devant leurs fenêtres. Logeant dans l'immeuble de neuf étages érigé au pied du pont de Calix, ils sont plusieurs résidents à disposer d'une vue imprenable sur le périphérique. Inauguré le 12 décembre 1975, la 2x2 voies, qui fait aujourd'hui le tour de Caen sur 27 kilomètres, ne comprenait alors qu'un tronçon reliant le CHU à l'autoroute A13.

Depuis, sa fréquentation semble s'être multipliée à l'infini. "Le nombre de véhicules qui l'empruntent a augmenté de 2% par an ces cinq dernières années, représentant pour atteindre désormais plus de 620 millions de passages à l'année", précise Stéphane Butel, chef de district de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno).

Un kangourou en balade

La Dirno exploite, répare et s'assure du bon fonctionnement du périphérique de Caen. Depuis le Centre d'ingénierie et de gestion du trafic situé dans le quartier de la Pierre-Heuzé à Caen, six agents surveillent du lundi au vendredi les flux de véhicules. L'antenne de Rouen prend le relais le week-end.

Huit caméras, dont trois sur le viaduc, permettent de suivre en temps réel l'évolution du trafic. Au printemps 2014, un nouveau centre d'observation sera construit à Mondeville, avec notamment, un véritable mur d'écrans. "Certaines de nos caméras sont équipées de détecteurs qui nous mettent en alerte dès lors qu'un objet ou un animal est repéré", explique Pierre Apicella, responsable du centre. En 2010, un kangourou avait ainsi été intercepté à Ifs !

Une vigilance constante

Des capteurs situés à chaque entrée et sortie du périphérique permettent de connaître, toutes les six minutes, la vitesse moyenne des usagers, l'espace qui les sépare et le temps de présence des véhicules entre chaque porte. Les agents du Centre d'ingénierie et de gestion du trafic restent également connectés en permanence à un service météo spécialisé, surtout en cette période hivernale. "C'est d'ici que nous envoyons les messages de vigilance ou les alertes sur les 14 panneaux d'information." Dès lors que la température baisse à - 8°C ou que le vent souffle à plus de 100 km/h, ils prennent la décision de fermer le pont de Calix, comme ce fut le cas à huit reprises dans son histoire.

Toutes ces données sont complétées par le travail de la patrouille mobile qui dépend du centre d'entretien de Mondeville où travaille une trentaine de personnes. En cas d'incident, c'est de ce site que démarre la patrouille d'intervention pour assurer le balisage. S'y trouve également le personnel en charge des espaces verts et de la signalétique. "Nous ne pouvons pas nous plaindre des moyens dont nous disposons, car il y a une parfaite conscience de l'enjeu du côté du ministère", confie Stéphane Butel.

Du côté des usagers, la satisfaction n'est en revanche pas toujours au rendez-vous, surtout pour ceux qui se trouvent aux échangeurs de Mondeville ou du Bessin aux heures de pointe. Et en matière d'amélioration de l'infrastructure, ils devront encore patienter.

Travaux prévus en 2014

Pour soulager le trafic sur le périphérique nord, une enveloppe de 23,26 millions d'euros a été débloquée par les pouvoirs publics. Il s'agit de fluidifier le trafic, sans élargir l'emprise du boulevard. Des voies d'entrecroisement seront créées dans les deux sens, de la porte d'Angleterre à la Vallée des jardins. "La portion d'Hérouville au CHU est souvent empruntée par des usagers qui entrent sur le périphérique pour s'en extraire une ou deux sorties plus loin", observe Stéphane Butel de la Dirno.

La création d'une troisième voie leur permettra ainsi de ne pas gêner ceux qui circulent sur une plus longue distance, en ayant un accès direct entre une bretelle d'entrée et une bretelle de sortie. Les travaux devraient commencer en 2014.

En outre, l'aménagement du contournement sud de Caen, pour relier l'A13 à l'A84 sans avoir à emprunter le périphérique, devrait permettre de dévier de nombreux poids-lourds à l'horizon 2015.

Repères

Saturé > 89.000 véhicules par jour à la porte de Paris, 81.000 sur le viaduc de Calix, 65.000 à Ifs. Le seuil de saturation d'une 2x2 voies est fixé à 70.000 véhicules par jour en France...

Pointe > Lors des grands week-ends, le périphérique peut être fréquenté par 110.000 véhicules par jour : quinze kilomètres de bouchon lors du week-end de Pâques 2012.

Poids lourds > Le périphérique Sud est l'un des plus empruntés en France par les poids-lourds. Ils composent 16% du trafic routier au niveau de l'échangeur avec l'A84.

2.310 > "événements" traités en 2012, dont 1.020 bouchons, 298 véhicules en panne, 192 chantiers, 148 accidents, 59 objets, 18 animaux en divagation et six voitures en feu !