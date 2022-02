“Je l’avais rencontré, avec les évêques normands, le 20 septembre dernier. Nous avions été marqués par son état de fatigue, mais il était incroyablement présent, intellectuellement et spirituellement”.

“Respectueux de sa démarche et admiratif de son courage”, Mgr Boulanger estime la décision du pape “juste et judicieuse, correspondant bien au tempérament de Benoît XVI, un homme très simple, droit et responsable”.