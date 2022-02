Basket/N2M : un petit point, grandes conséquences pour le CBC

Pour un petit point, les Caennais ont pourtant concédé leur deuxième revers d'affilée à l'issue d'une rencontre constamment serrée (89-88). "A la fin, on jette la pièce et on prie pour qu'elle retombe du bon côté", image Fabrice Calmon. On a connu l'entraîneur caennais plus abattu ou énervé après un revers de son équipe.

Fabrice Calmon n'avait "pas grand-chose" à reprocher à ses hommes, en dehors des "deux, trois erreurs défensives" ayant permis à Juvisy de confirmer sa grosse qualité offensive. "89 points encaissés, c'est trop. Si on avait laissé notre adversaire à moins de 80 points, on aurait gagné. Cependant, on a défendu intelligemment."

Mauvaise opération comptable

Après vingt minutes de jeu, les deux équipes étaient dos à dos (44-44). La deuxième mi-temps était de la même veine. Juvisy et Caen se rendaient coup pour coup. Les Caennais attaquaient le money time avec cinq longueurs d'avance (83-88, 38'), mais la deuxième meilleure attaque du championnat prenait un avantage définitif à trente secondes du terme. Malgré un "très bon match", Caen a réalisé une mauvaise opération comptable.

"La première place s'éloigne définitivement. On peut encore accrocher la deuxième, mais il faudra faire un sans-faute pour cela." L'erreur sera interdite le 23 février contre Tourcoing. Une semaine plus tôt, Caen recevra Mayotte en Coupe de France.