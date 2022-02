Plus dur qu'il n'y paraît pour CBC contre Juvisy

Il n'en fut rien puisque les deux équipes sont restées au coude à coude pendant près d'une demi-heure. Ce n'est qu'à 57-57 (27'), que Caen a amorcé son décollage. Son adversaire parisien a alors rapidement craqué, laissant le superbe jeu collectif caennais le mettre à l'amende (30-15 dans le dernier quart-temps). " Le score ne reflète pas du tout le match, assure l'entraîneur caennais Fabrice Calmon. Ça a été super-dur à accoucher."

Améliorer la présence au rebond

A la mi-temps, les Caennais ne comptaient qu'un point d'avance (45-44). Ils avaient pourtant creusé un petit écart à plusieurs reprises (26-17) sans parvenir à le conserver. " Juvisy revient parce qu'on est négligents sur le rebond défensif", peste Fabrice Calmon. Le rebond : voilà le domaine qui a plus que contrarié le coach normand. Complètement dominé dans ce secteur, le CBC a laissé beaucoup trop de deuxièmes voire troisièmes chances à son adversaire pour espérer se détacher plus tôt dans cette rencontre. "On se met en péril tous seuls alors qu'on contrôle beaucoup de compartiments du jeu, en défense notamment, mais surtout en attaque."

En-dehors de cet aspect, Caen a en effet produit une prestation de qualité, porté par son altruisme et un grand Corentin Sauzeau (23 points). " On joue super bien parce que les mecs jouent en équipe", se réjouit Fabrice Calmon. Si Caen arrive à maîtriser le rebond comme il doit être capable de le faire, il aura tous les arguments en main pour prétendre aux premières places du classement. Le chemin passe par Trappes, avant-dernier de Nationale 2, samedi 15 octobre.