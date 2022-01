Caen-Sedan : le sprint final semble déjà lancé

"On sera fixé fin-février, avance le technicien caennais. On aura déjà un aperçu de ce qui pourra se passer plus tard. C'est maintenant qu'il faut être présent." Ses joueurs semblent avoir entendu le message, en assurant l'essentiel contre Nîmes (1-0), ce vendredi 1er février. "C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup eu le ballon sur ce match, mais il faudra savoir faire le dos rond parfois pour s'imposer d'ici la fin de la saison", explique le capitaine, Jérémy Sorbon.

La victoire et rien d'autre

Désormais quatrième au classement après la victoire de Guingamp sur Angers (2-1), mardi 5 février, le Stade Malherbe doit enchaîner vendredi 8 février face à la lanterne rouge sedanaise, toujours à domicile. Le niveau de jeu affiché par les Malherbistes sur leurs trois dernières sorties n'incite pas non plus à un optimisme béat.

"Si on fait plusieurs matchs comme celui qu'on a joué contre Nîmes, on se fera punir un jour", reconnaît Damien Perquis. La solidité défensive affichée par les Caennais depuis trois mois (un seul but encaissé à domicile) est une base indispensable dont Malherbe ne peut néanmoins se contenter. Mais la priorité de Patrice Garande est claire : "Je veux bien transpirer comme j'ai transpiré contre Nîmes, avoir mal au coeur, souffrir, et gagner 1-0 !"