CAEN-SEDAN (2-0) : Malherbe engrange les points à domicile

Cette victoire est d’autant plus précieuse, qu'elle permet aux Caennais de se glisser à nouveau sur la troisième marche du podium. Dans le même temps, Guingamp perdait à Châteauroux, et laissait les Rouge et Bleu repasser devant au classement.

Après un quart d'heure de jeu plutôt à l'avantage des Sedannais, bien conclu à la 14e minute par une frappe de Yoann Court bien repoussée par le portier caennais Damien Perquis, les Malherbistes ont su prendre le contrôle des opérations. Grâce à d'excellents mouvements orchestrés par Kim côté gauche, les Normands étaient tout proches de l'ouverture du score, mais Moulin (32e), puis Duhamel (38e), manquaient de réussite.

Caen trouvait finalement la faille sur un coup du sort. Sur un corner, le ballon ricochait sur une cuisse sedanaise avant de prendre la direction du but. L'abritre accorda alors la réalisation aux Normands, alors que le cuir n'avait pas clairement franchi la ligne (1-0, 44e).

Après un bon début de seconde mi-temps pendant lequel les Bas-Normands restaient menaçants, Livio Nabab temporisait bien pour servir en retrait Fayçal Fajr. Le meneur de jeu caennais manquait sa reprise. Qu'importe. Raphaël Guerreiro, bien lancé, ne se posait pas de question et expédiait le ballon au fond des filets (2-0, 68e). Il s'agit du premier but du jeune latéral gauche caennais en pro. Sa réaction d'après-match est à retrouver ci-dessous...