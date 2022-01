"Top Chef", de retour pour une quatrième édition sur M6

Parmi ces seize participants se cache le successeur de Jean Imbert, gagnant de l'édition 2012. Dès le premier épisode, ils auront comme mot d'ordre de "transformer et sublimer des produits simples, que chacun peut trouver dans son réfrigérateur", explique M6.

Plusieurs personnalités défileront cette année à la table de "Top Chef". Les cuisiniers devront démontrer leurs talents à Paul Bocuse, Philippe Etchebest et autres chefs étoilés, Pierre Palmade et Michelle Laroque, les nageurs Laure et Florent Manaudou, Camille Lacourt, Frédéric Bousquet et Grégory Mallet, Thierry et Annie, couple formé dans "L'Amour est dans le pré", et quelques Miss France.

"Top Chef" est une nouvelle fois présenté par Stéphane Rotenberg, aidé par le spécialiste des fourneaux de la chaîne, Cyril Lignac. En 2012, la troisième saison avait attiré 4,2 millions de téléspectateurs, soit 400.000 de plus que l'année précédente et 700.000 supplémentaires par rapport à la première édition.