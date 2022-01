Alençon : Anova inauguré, Ornexpo s'y installe

Alençon n'est plus ce "trou" sur la carte, entre le Zénith de Caen et la salle Antarès du Mans. "Anova" a été inauguré samedi 2 février. Le nouveau parc-expo, totalement modulable, peut accueillir concerts, manifestations sportives, foires, congrès, avec 4.000 places assises et 5.800 en configuration "debout".

23 mois de travaux, 14m de hauteur sous plafond, et plus de 13 millions d'euros d'investissement sont les chiffres clés du nouveau bâtiment.

Au lendemain de l'inauguration, un nombreux public est venu découvrir Anova, dimanche 3 février, lors de "portes ouvertes".

Et dès lundi 4 février, la foire "Ornexpo 2013" commence à s'installer dans Anova.

Ecoutez ci-dessous le député-maire d'Alençon, Joachim Pueyo, président de la Communauté urbaine :