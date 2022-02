Le programme de la prochaine foire d'Alençon est dévoilé

Nouveau nom, nouveau logo, nouvel organisateur, nouveau parc expo. Le défi est de taille.

La Foire d'Alençon-Ornexpo ouvrira ses portes dans 12 jours. Son programme a été dévoilé ce vendredi 8 février.

Côté commercial, d'abord, bonne nouvelle: la foire affiche complet, avec plus de 200 professionnels, et 7000m² d'exposition. L'invité d'honneur de cette année est le Mexique, avec exposition, groupe musical, danses, muséographie, gastronomie, artisanat et tourisme.

Chaque jour, la Foire d'Alençon-Ornexpo aura un thème différent : emploi, escapades, les enfants, ou encore... Stéphane Plazza. Le célébre agent immobilier de la télé livrera le dimanche sa vision du "home staging" (préparation de son habitation avant de la vendre). On pourra même gagner son déjeuner avec lui.

Bien sûr Tendance Ouest sera en direct de la Foire.

Ecoutez ci-dessous Julien Raimbault, directeur de Le Mans Evènement, organisateur de la Foire d'Alençon-Ornexpo: