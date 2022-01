CAEN-NÎMES (1-0) : Malherbe assure l’essentiel

Comme les Malherbistes furent bien inspirés d’ouvrir le score dès la deuxième minute de jeu…

Une merveille de corner de Fayçal Fajr déboulait sur la tête de Jean-Jacques Pierre lancé plein axe et totalement esseulé. Son "coup de boule" ne laissait alors aucune chance à Cyrille Merville qui n’avait pas encore eu l’occasion de toucher le ballon (1-0, 2e). Bien inspirés car derrière, rien, le quasi néant. Les Rouge et Bleus ne parvinrent pas à prendre le contrôle des opérations. Et les Crocodiles ne se montraient pas pour autant dangereux, hormis une bonne frappe de Mouri Ogounbiyi, bien repoussé par Damien Perquis (23e). Logiquement, les hommes de Patrice Garande tentaient d’exploiter chaque contre, et sur l’un d’entre eux, Mathieu Duhamel offrit à Alexandre Cuvillier un face-à-face avec le portier adverse. Mais l’ancien Lensois perdit son duel (30e).

Malherbe se reprit dans les cinq dernières minutes et accéléra. Raphaël Guerreiro, tout d’abord, provoqua un bon coup-franc que Fayçal Fajr ne sut exploiter (39’). Puis Yrondu Musavu, un peu chanceux sur sa feinte de corps pour effacer son vis-à-vis au milieu de terrain, avança avant d’adresser une lourde frappe qui vint taper la barre adverse. Mathieu Duhamel, en embuscade ne put alors reprendre convenablement de la tête (42e). L’avant-centre malherbiste se retrouva tout étonné quelques secondes plus tard, de recevoir le ballon entre les jambes, tout seul à un mètre du but, suite à un centre tendu de Livio Nabab. Si surpris qu’il n’eut aucune réaction (43e).



A cinq derrière

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre changeait peu. Les Nîmois continuaient à faire le jeu, les Malherbistes s’appuyant sur une solide base défensive composée de cinq éléments. Après avoir perdu de précieux points dans la course à la montée lors de leurs deux derniers matchs, les hommes de Partrice Garande semblaient avant tout décidés à miser sur l’efficacité plutôt que le beau jeu.

Dans ce contexte, et dans la mesure où en contre, Aurélien Montaroup et Mathieu Duhamel ne parvinrent jamais à s’entendre, Cyrille Merville passa une très calme deuxième partie de soirée.

La défense malherbiste semblait d’autant plus difficile à contourner pour les Nîmois que Damien Perquis sauvait les siens en restant bien sur ses appuis devant Seydou Koné, avant de sortir une très belle parade (70e). Malherbe répondait immédiatement. Pour la première fois de la seconde période, les Rouge et Bleu parvenaient à amener le cuir proprement devant la surface adverse. Thibault Moulin trouvait alors Livio Nabab qui s’en alla buter sur Cyrille Merville (72e). Il ne se pasa rien par la suite, Malherbe restant campé sur ses positions.

Avec ses trois points pris à l’occasion de cette 23e journée de Ligue 2, Malherbe conserve sa troisième place sur le podium. Le SCM accueillera Sedan, lanterne rouge, dans une semaine.





La feuille de match

CAEN-NIMES : 1-0 (1-0)

23e journée de Ligue 2 - Vendredi 1er février 2013



But : Pierre (2e) pour Caen

Carton jaune : Musavu-King (44e) pour Caen



Caen : Perquis - Guerreiro (Raineau, 84e), Musavu-King, Pierre, Sorbon, Calvé - Fajr, Moulin, Cuvillier (Montaroup, 39e), Nabab - Duhamel

Nîmes : Merville - Fanchone, Poulain, Boche, Hadou - Bouby (Hissane, 84e), Ogounbiyi (Robail, 70e), Sidibe (Koné, 52e), Nouri, Benezet - Granic