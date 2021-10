Nîmes-Caen (0-2) : Malherbe se hisse sur le podium

"Si on veut faire preuve d'ambition, ça commence par ce match à l'extérieur à Nîmes", avait lâché l'entraîneur du Stade Malherbe Caen, Patrice Garande, jeudi 23 août, en conférence de presse d'avant match. Un peu moins de 48 heures plus tard, ses hommes ont débloqué "leur compteur victoire en déplacement", vendredi 24 août, contre les "Crocodiles", avec un succès 0-2 à la clé.



La défaite à Niort encore dans les têtes (1-0, 3e journée), les Caennais ont attaqué le match tambour battant, en se créant rapidement deux bonnes occasions par Mathieu Duhamel (6e), puis par Molla Wagué (9e). Le déclic vint finalement sur un coup du sort. A peine dix minutes après son entrée en jeu suite à la blessure de Grégory Leca, Thibault Moulin ouvrait le socre (0-1, 33e).



Troisième but pour Duhamel



S'en suivit une bonne demi-heure de jeu où le cuir semblait peiner à s'emballer. Sans doute à cause de la chaleur, avec plus de 30° au thermomètre. Mais Alexandre Cuvilier faisait preuve de beaucoup de maîtrise en adressant une passe en retrait impeccable pour Mathieu Duhamel. La frappe pied gauche de l'ancien Messin faisait mouche (0-2, 66e). L'attaquant bas-normand signait là son troisième but en cinq matchs de championnat.



Se reposant sur leur avance, les Malherbistes laissaient alors le contrôle des opérations aux Nîmois qui n'en demandaient pas tant. Le portier caennais, Damien Perquis, eut alors l'occasion de se montrer véritablement déterminent dans sa cage, pour la première de la saison. Avec ce premier succès acquis à l'extérieur, Malherbe se hisse sur la deuxième marche du podium, trois points derrière Monaco. La rencontre Dijon-Le Havre de ce samedi 25 août, puis Nantes-Le Mans, lundi 27, ont de quoi chambouler cette hiérarchie. Qu'importe, les Malherbites ont fait le plein de confiance à l'occasion de cette cinquième journée de Ligue 2.