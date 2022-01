Des cargaisons de coquilles Saint-Jacques détruites à Port-en-Bessin

Une opération de contrôle des pêches, impliquant la direction départementale des territoires et de la mer et la gendarmerie, a eu lieu à Port-en-Bessin le vendredi 1er février. Plusieurs cargaisons de coquilles Saint-Jacques ont été saisies et détruites.