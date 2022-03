Speed dating pour groupes de musique

Cette association normande organise le samedi 6 février une soirée sous le signe du 'cupidon” de la musique. Réunissant des étudiants et de jeunes actifs, elle milite pour l'ouverture d'une structure de diffusion artistique et culturelle dans le centre-ville de Caen. Bien qu'elle en ait le nom, la soirée 'Speed dating”, proposée par l'association Pommeau-teurgoule-débarquement et l'Atelier composite, n'est pas réservée aux âmes esseulées. Il s'agit pour les organisateurs de faire découvrir au public caennais un maximum d'artistes en un minimum de temps. Au programme Free-math-rock, Jean-Paul Dud, le comité défaite, Digital drive, Pneu, Qebrus et l'Atelier composite. Le Cargö s'associe à cette soirée et met à disposition sa grande salle. Renseignements et réservations, tél.: 02 31 86 79 31.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire