Caen. A Caen, le "School of Rock" compose ses propres chansons

Le "School of rock", c'est tout un concept: des élèves du collège Lechanteur autour de leurs professeurs de musique et d'EPS, de la sixième à la troisième, qui effectuent des reprises des plus grands groupes de rock. Cette année, le groupe compte 31 enfants, avec une majorité de filles. "Mais je ne désespère pas de recruter plus de garçons", explique en souriant Stéphane Férey, le créateur du groupe.

Un CD pour la suite?

Jusqu'à présent, le groupe ne faisait que des reprises. Mais pour 2017, les projets sont tout autres. "Un auteur-compositeur nous a donnés une de ses chansons, ajoute le professeur. J'ai quelques élèves qu'ils m'ont aussi fait voir leurs travaux. On va se lancer dans ce projet-là, d'interpréter nos propres chansons, puis de les enregistrer."

Pour l'heure, le groupe est dans une période de répétitions. "On a refusé beaucoup de concerts car on avait besoin de se retrouver tous ensemble." L'occasion aussi de faire un premier bilan. "Tout ce qui nous arrive, ce n'est que du positif. Ce n'était qu'un projet scolaire à la base. On ne s'attendait pas à avoir de telles retombées."

De nombreuses dates sont déjà calées pour l'année 2017. Mais Stéphane Férey ne perd pas son principal objectif en tête. "Faire briller des étoiles dans les yeux des enfants."

