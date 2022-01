Athlétisme : le meeting de Mondeville n'aura d'yeux que pour Félix Sanchez

Comme l’année dernière, Felix Sanchez sera la tête d’affiche du meeting d’athlétisme de Mondeville. Le Dominicain, champion olympique du 400 mètres haies à Londres l’été dernier, s’est fixé l’objectif de conquérir un troisième sacre mondial cet été en Russie.

Des athlètes fidèles

À Mondeville, pour son deuxième rendez-vous hivernal, il aura Adrien Clémenceau comme principal adversaire. Le Mondevillais, quatrième des derniers championnats d’Europe, intègre un contingent de dix Normands, parmi lesquels figurent également Bastien Anyla et Olivier Galon.

Près de 100 athlètes de 28 nationalités différentes, composent un plateau relevé. "La moitié des records du meeting ayant été battus l’an passé, on pensait que ce serait difficile d’avoir autant de qualité cette année, indique l’organisateur, Florian Rothenmacher. On arrive à fidéliser les athlètes et la densité s’étoffe."

Le programme

18h30 - Coup de projecteur sur la carrière d’Aurélie KAMGA athlète de l’USOM

19H00 - Séries 60 mètres haies Femmes

19h20 - Séries 60 mètres haies Hommes - Perche Femmes

19H30 - 800 mètres Femmes

19H35 - Séries 60 mètres Femmes - Longueur Femmes

19H50 - Séries 60 mètres Hommes

20H05 - 800 mètres Hommes

20H15 - Finale 60 mètres haies Femmes

20H25 - Finale 60 mètres haies Hommes

20H35 - 3000 mètres Hommes

20H45 - Finale 60 mètres Femmes

20H55 - Finale 60 mètres Hommes

21H00 - 400 mètres haies Hommes (avec la présence de Félix Sanchez: Le retour après le sacre Olympique)