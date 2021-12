Caen. [REPLAY] : Revivez l'émission spéciale 13e Meeting d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair ! 

Partie 1 : Honneur au boss, Christophe LEMARIÉ, président du comité d'organisation Athlé-Organisation-Mondeville-Hérouville a ouvert cette émission.

Christophe Lemarié, président de l'AOMH Impossible de lire le son.

Partie 2 : Parrain de l'édition 2017, le hurdler Pascal MARTINOT-LAGARDE, multiple médaillé international et six fois champion de France sur 60m et 110m haies est venu partager sa joie d'être à Hérouville...

Pascal Martinot-Lagarde, parrain de l'édition 2017 Impossible de lire le son.

Partie 3 : Il est le patron du secteur sportif au sein de l'AOMH, Florian ROTENMASCHER est le responsable du plateau, le metteur en scène de l'événement. C'est lui qui est en relation constante avec les athlètes pour les faire venir à Hérouville l'été, mais aussi à Mondeville, lors du meeting hivernal.

Florian Rotenmascher, responsable plateau AOMH Impossible de lire le son.

Partie 4 : Pierre LAURENT, président de l'Entente-Athlétique Mondeville-Hérouville était en plateau, aux côtés de Jean-Paul LATIERE, maire adjoint aux sports d'Hérouville pour un échange autour des valeurs du sport et de l'importance d'un rendez-vous comme le Meeting.

Pierre Laurent (pdt EAMH) et Jean-Paul Latière (Adj. Sports Hérouville) Impossible de lire le son.

Partie 5 : Une conclusion en beauté et toute en grâce avec deux normandes à notre micro, Maeva DANOIS et Aurore GUERIN, deux des grands noms de l'athlé en Normandie avce un talent qui n'a d'égal que leur sourire.

Maeva Danois et Aurore Guérin, les Normandes du demi fond Impossible de lire le son.

