Hérouville-Saint-Clair. Athlétisme : Succès populaire et sportif pour le 13e Meeting d'Hérouville-Saint-Clair ! 

Douze épreuves au menu, mélangeant athlètes locaux et internationaux, étaient l'occasion de préparer les Championnats d'Europe par équipes qui auront lieu du 23 au 25 juin à Lille mais aussi et surtout les Championnats du Monde de Londres cet été. Du beau monde donc la piste du Stade Prestavoine, à l'image de Pascal Martinot-Lagarde, multi-médaillé international et recordman de France du 110 m haies, présent cette fois en tant que parrain pour cause de blessure.

Records pour Doukkana et Emmanuel sur 1500m et 100m

Pour lancer le Meeting, c'est le 1500 m Hommes qui était à l'honneur. Avec huit athlètes de l'EAMH sur la ligne de départ, c'est finalement Rabii Doukkana (US Créteil) qui s'est facilement imposé en 3'42''32 devant le local Léo Fontana (3'51''15). En tête de course du début à la fin, Doukkana a battu le record du meeting puisque l'ancien record s'établissait en 3'42''90.

Les Normandes s'accrochent

Habituellement spécialistes des courses longues distances, les stars locales du meeting se sont alignées sur le 1500 m. Dans une course à deux vitesses, avec un premier groupe emmené par Abye Worknesh (ETH) qui s'impose en 4'09''57, la première française qui s'illustre se nomme Lucie Lerebourg (4'22''88) devant Floriane Chevalier-Garenne (4'24''01), laquelle est suivie de Maeva Danois (4'24''15) et Aurore Guérin (4'25''95). Les locales de l'étape n'ont pas réalisé les temps souhaités mais sont toujours très heureuses de venir courir dans leur jardin natal...

Makunda s'impose sur le handisport

Pour cette 13e édition du meeting d'Hérouville, les organisateurs ont voulu innover en intégrant une épreuve handisport au coeur de son programme. Atteints d'un déficit moteur ou visuel, l'AOMH (Athlétisme Organisation Mondeville Hérouville) a souhaité faire découvrir la discipline au plus grand nombre. Alignés sur un 200 m, c'est finalement Trésor Makunda (médaillé du 100 m aux JO de Pékin), accompagné de son guide Felipe, qui a franchit la ligne d'arrivée en premier en 24''60.

Stanley Joseph sauve l'honneur des Bleus

Dans des conditions difficiles pour la perche, le français Stanley Joseph est le seul vainqueur tricolore a avoir performé sur ce meeting d'Hérouville en franchissant la barre des 5m45. À la bataille avec Jean Woloch (2e avec 5m45), le perchiste français d'Orléans gagne la 1e place après un concours sans faute. La déception de la soirée se tient en la personne de Théo Derobert, de l'EAMH, qui échoue à la barre des 4m90.

Les résultats

1500 m Femmes : 1-Worknesh Abye (4'09''57), 2-Barysevich Dariya (4'10''13), 3-Jidey Letesenbet (4'11'11)

1500 m Hommes :1-Doukkana Rabii (3'42''32), 2-Fontana Léo (3'51''15), 3-Habz Azeddine (3'51''25)

200 m Handisport : 1-Makunda Trésor (24''60), 2-Kayitare Clavel (27''90), 3-Ben Rabah Nasser (28''30)

Perche : 1-Joseph Stanley (5m45), 2-Woloch Jean (5m45), 3-Cherabi Hichem-Khali (5m05)

200 m Hommes :1-Rodney Brendon (20''71), 2-Smelyk Serhiy (20''90), 3-Jobodwana Anaso (20''94)

400 m Femmes : 1-Mupopo Kabange (52''56), 2-Baumgart Iga (52''95), 3-Dante Djenebou (54''64)

Hauteur : 1-Dusanova Nadezhda (1m85), 2-Vukovic Marija (1m85), 3-Taranda Karyna (1m82)

5000 m Hommes : 1-Hadis Abadi (13'16''78), 2-Berihu Solomon (13'17''27), 3-Getahun Betesfa (13'24''61)

100 m H Femmes : 1-Steenkamp Rikenette (13''13), 2-Koleczek Carolina (13''28), 3-Miller Yasmin (13''44)

110 m H Hommes : 1-Martinsen Andreas (13''61), 3-Sharman William (13''91), 3-Caty Dylan (13''99)

100 m Hommes : 1-Taftian Hassan (10''25), 2-Jobodwana Anaso (10''28), 3-Roto Thando (10''29)

100 m Femmes : 1-Emmanuel Crystal

